Tele2 запустила проект правильной утилизации батареек

Оператор мобильно связи Tele2 запустил проект «Утилизируйте батарейки здесь!». Сдать отработанные элементы питания можно в салонах связи Tele2 в Новосибирске.

Пункты сбора в десяти салонах связи Tele2 уже готовы принять отработанные аккумуляторы и батарейки. Оператор обеспечит их сбор, безопасную транспортировку и утилизацию на единственном в России заводе по переработке батареек в Челябинске. Сдать пришедшие в негодность элементы питания может каждый, независимо от того, является он клиентом Tele2 или нет. Пункты приема работают салонах связи оператора в Новосибирске по адресам:

пр. Дзержинского, д. 61;

ул. Станиславского, д.17;

пл. Карла Маркса, д. 3/1;

ул. Кирова, д.113В;

Красный проспект, д. 188;

Вокзальная Магистраль, д. 2;

ул. Ватутина, д. 29;

ул. Курчатова, д. 1, ТРЦ «Голден Парк»;

ул. Ватутина, д. 107, ТЦ «Мега»;

Гусинобродское шоссе, д. 20 ТЦ «Континент».

«Мы используем все больше электронных устройств и вынуждены все чаще их менять. Отработанные аккумуляторы и батарейки часто выбрасывают, как обычные бытовые отходы. Всего одна батарейка способна загрязнить опасными металлами и соединениями 20 квадратных метров земли. Эту проблему можно решить только с помощью системы сбора, логистики и утилизации таких небезопасных отходов. Мы хотим помочь новосибирцам в защите окружающей среды, предоставив им возможность сдать отработанные элементы питания там, где им удобно – по дороге с работы или отправляясь за покупками», — сказал Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 в этом году запустила в своих салонах ряд специальных услуг, выходящих за рамки телекоммуникаций. В их числе – сервис по доставке заказов AliExpress, страхование устройств и специальные постаматы, с помощью которых можно отправить или получить посылку.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter