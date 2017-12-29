Пескосоляную смесь для улиц Новосибирска отправили на экспертизу

Накануне на складе песка, из которого формируется смесь для посыпания дорог Новосибирска, были взяты пробы на экспертизу, сообщили в пресс-центре мэрии.

Пескосоляную смесь, которой посыпаются городские улицы, отправили на экспертизу в специализированную лабораторию. Забор проб производился сотрудниками МКУ «ДЭУ-1» при участии депутатов совета депутатов Новосибирска, а также представителей общественности. Это стало продолжением истории, когда общественник Михаил Мезенцев и депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, взяв пробы с городских дорог, из экспертизы узнали, что смесь сформирована со значительным нарушением ГОСТа. Причиной фокусировки на данной проблеме стали массовые жалобы горожан на грязные дороги. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться в составе заготовленной смеси.

«Сейчас речь не идет о том, что пескосоляная смесь плохая, – подчеркнул официальный представитель Федерации автовладельцев России Михаил Мезенцев. – На дорогах появилась грязь, и мы комиссионно пытаемся разобраться, откуда она взялась».

Директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков заявил, что при поставке песка контроль его качества был очень жестким. Сам песок уже проходил 30 лабораторных испытаний, которые показали соответствие требованиям.

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