Сыну главного пристава Новосибирской области зачитали приговор

Сегодня, 28 декабря в Железнодорожном районном суде Новосибирска был провозглашен приговор в отношении 24-летнего Вадима Эрлера. Сын главного в регионе судебного пристава признан виновным в покушении на торговлю наркотиками.

Вадим Эрлер, являющийся сыном главного судебного пристава Новосибирской области Виталия Эрлера, проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор был 28 декабря оглашен в Железнодорожном суде Новосибирска. Молодого человека признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Приговор может быть обжалован. Сам Эрлер свою вину признал, объясняя, что за счет этого хотел заработать деньги на свадьбу.

Напомним, 24-летний сын высокопоставленного чиновника был задержан полицией в ночь на 17 сентября при осуществлении «закладки». После этого он был отправлен под домашний арест.

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