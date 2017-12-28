Областной суд Новосибирской области 28 декабря отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу руководителя ГАУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» (ГАУ «Сибсельмаш»).

Директор ГАУ «Сибсельмаш» Сергей Гвоздецкий сегодня, 28 декабря, отпущен под домашний арест. Напомним, что в отношении директора спортивного учреждения заведено уголовное дело по подозрению в даче взятки сотруднику правоохранительных органов в размере 150 тыс. руб.

28 декабря в ходе рассмотрения апелляционной жалобы областной суд Новосибирской области частично ее удовлетворил и отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу Сергея Гвоздецкого, сообщил «КС» адвокат Николай Украинцев. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест сроком до 22 января 2018 года.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter