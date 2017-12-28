Глава Омской области рассказал об итогах заседания Госсовета под председательством Владимира Путина

Врио губернатора Омской области Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета 27 декабря, которое провел президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе омского правительства передали комментарий главы региона по итогам совета.

На заседании Госсовета в Кремле обсуждался инвестиционный климат в регионах. В частности, президент России Владимир Путин призвал глав регионов наращивать инвестиции и деловую активность на вверенных им территориях. Как прокомментировал уже после встречи врио губернатора Омской области Александр Бурков, в его регионе он заметил две основные проблемы, тормозящие развитие бизнеса, — это «чересчур длительные и сложные процедуры получения разрешения на строительство, ввода линейных объектов и подключения к сетям». В сообщении пресс-службы регионального правительства подчеркивается, что Бурков в бюджетном послании поставил задачу упростить эти процедуры.

Говоря о факторах инвестиционной привлекательности, президент во время заседания обращал внимание присутствующих на финансовую устойчивость субъектов федерации. Для этого была запущена федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов, в которую вошла и Омская область.

«Подготовлено соглашение о реструктуризации на 7 лет. Документ уже находится в федеральном Минфине и до нового года будет подписан», — пояснил Александр Бурков.

Стало также известно о находящейся на стадии принятия правительством РФ стратегии долгосрочного пространственного развития страны, в которой будут определены конкурентные преимущества и точки роста для каждого региона, их экономическая специализация в межрегиональных и международных кооперационных связях.

«Глава федерального министерства экономики Максим Орешкин сказал о необходимости руководителям регионов сосредоточиться на межгосударственном, а не только межрегиональном уровне конкуренции. Я с ним солидарен, поскольку эта «гонка вооружений» между регионами может привести, например, к падению доходной базы. Нужно работать с инвестиционными площадками: провести аудит, чтобы понять, какими техническими и энергетическими характеристиками они обладают. Мы должны четко понимать, какие выгодные предложения мы можем сделать инвестору, который приходит в регион», — прокомментировал данное положение омский врио.

К слову, в день проведения заседания Госсовета Александр Бурков также принял участие в неформальной встрече новых и бывших глав регионов с Владимиром Путиным.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter