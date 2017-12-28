Пост заместителя мэра Омска занял участник проекта «Лидеры России»

Мэр Омска Оксана Фадина выбрала себе заместителя из участников всероссийского конкурса «Лидеры России». В городской администрации он занял сразу две должности.

Вице-мэром Омска и директором департамента имущественных отношений стал Денис Денежкин. Соответствующее решение принято главой города Оксаной Фадиной, передает пресс-центр омской мэрии. Руководитель города поставила перед своим заместителем ряд первоочередных задач. Они связаны с необходимостью реализации основных положений бюджетного послания, с которым недавно выступил перед депутатами областного законодательного собрания врио губернатора Александр Бурков. Так, Денису Денежкину поручено сформировать новый формат работы с инвесторами.

«Необходимо не просто навести порядок в земельных отношениях, но и создать систему сопровождения каждого инвестиционного проекта в режиме одного окна», — подчеркнула Оксана Фадина.

О заместителе Фадиной известно, что он ранее работал в областном правительстве в должности замруководителя департамента экономики и финансов в министерстве строительства и ЖКК Омской области. С 2008 по 2012 год возглавлял бюджетное учреждение областного значения «Медицинский информационно-аналитический центр». В 2013 году стал заместителем министра экономики региона и занимал это кресло около года. С декабря 2014 года по июнь 2016-го работал генеральным директором ООО «Агроцентр „Дружино“».

Между тем омские СМИ узнали, что за вице-мэром числится крупная сумма долга. Речь идет об около полутора миллионов рублей административных штрафов, налоговой задолженности и долгов по кредитам.

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