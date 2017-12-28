Отстранение «Сибмоста» от строительства «Восточного обхода» рассмотрит суд

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» («Сибуправтодор»). Заказчик надеется на удовлетворение иска по расторжению контракта с «Сибмостом».

Из-за медленных темпов строительства Восточного обхода Новосибирска заказчик работ «Сибуправтодор» намерен расторгнуть контракт с генеральным подрядчиком – новосибирской компанией «Сибмост». Накануне пресс-секретарь управления говорила «КС», что, когда процедуры расторжения будут завершены, заказчик займется поиском нового подрядчика.

Иск, по информации ТАСС, уже принят арбитражем, но тем временем «Сибмост» не намерен отказываться от строительства объездной дороги, которая в перспективе соединит Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт»: компания подала встречный иск на более чем 1 млрд рублей.

Отметим, что в рамках первого этапа дорогу от Раздольного до Кольцово планировалось сдать уже в 2017 году, однако позже сроки были смещены на 2020 год. Всего же строительство было поделено на четыре этапа.

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