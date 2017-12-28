Связь с запущенным при участии S7 Space спутником потеряна

В Роскосмосе сообщили, что ангольский спутник «Ангосат» перестал передавать информацию. Специалисты РКК «Энергия» работают над возобновлением его штатной работы.

Спутник «Ангосат», который был запущен в ночь на среду с участием «дочки» S7 Group – компанией S7 Space, выступившей оператором пуска, – пока не выходит на связь: через некоторое время после того, как аппарат был выведен на расчетную орбиту, с него перестала поступать телеметрическая информация, прокомментировали ситуацию в Роскосмосе.

«Специалисты РКК «Энергия» анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с КА «Ангосат», для устранения нештатной ситуации — ведется работа по восстановлению связи с КА», — говорится в сообщении и добавляется, что аналогичные случаи уже были со спутниками «Фотон-М» (2014 год), STEREO-9 (НАСА, 2016 год) и казахстанским спутником связи КазСат (2017 год).

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