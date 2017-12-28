На прошедшем расширенном заседании коллегии министерства региональной политики Новосибирской области врио первого заместителя губернатора региона Юрий Петухов отметил важность участия общественности в принятии ключевых решений для города и области.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Новосибирской области, Юрий Петухов заявил о важности широкого общественного обсуждения острых социальных вопросов. В рамках расширенного заседания коллегии министерства региональной политики он подчеркнул заслуги общественной палаты, союза потребителей, правительства области и города в организации подобных процессов. «До принятия какого либо важнейшего решения происходит широкое общественное обсуждение. Это принципиально важно», – подчеркнул врио первого заместителя губернатора.

На заседании присутствовали представители казачества, религиозных общин разных конфесий, некоммерческих и добровольческих организаций, студенческих отрядов и общественной палаты.

Напомним, что за уходящий год среди проектов, которые наиболее активно затрагивались общественниками — строительство 4 моста и мусороперерабатывающего полигона, а также рост тарифов ЖКХ. Активисты приписывают себе в заслуги перенос полигона по переработке бытовых отходов из Раздольного. Вместе с тем, четвертый мост, несмотря на все усилия, остается на прежнем месте и с прежним концессионером.

Сами общественники на прошлой неделе подвели итоги кода в редакции «КС» и выявили нарастающие разногласия в своих рядах.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter