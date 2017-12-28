Владимир Путин собрал действующих и бывших губернаторов

Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с новыми и бывшими главами ряда регионов страны.

По случаю наступающего нового года в Кремлевском дворце президент Владимир Путин собрал вместе избранных 10 сентября глав регионов, а также врио и ушедших в отставку руководителей. В частности, в ходе неформальной встречи Путин указал на необходимость преемственности в работе.

«В таком формате мы действительно никогда не собирались, но думаю, это имеет смысл, чтобы показать преемственность и чтобы вновь пришедшие молодые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, могли не только опираться, но и рассчитывать на вашу поддержку», — обратился к участникам встречи Владимир Путин.

Глава государства вспомнил, как один из бывших руководителей регионов сказал, что не намерен вмешиваться в дела нового губернатора. По словам Путина, это, с одной стороны, правильно, поскольку новый руководитель региона должен осознавать всю свою ответственность, но в то же время у него должна иметься возможность опираться на опыт предшественника. Президент выразил надежду, что руководители будут сохранять «преемственность в работе по тем направлениям, которые, безусловно, были успешными».

Напомним, кадровые перестановки в губернаторском корпусе Путин проводил в этом году дважды. В ходе первой волны в регионах СФО в отставку ушел глава Бурятии Вячеслав Наговицын, а в ходе второй, осенней – губернаторы Омской, Новосибирской областей и Красноярского края. После того, как ротация была произведена, в начале ноября президент уже собирал бывших руководителей на совещание.

На прошедшей 27 декабря встрече из Сибири присутствовали врио губернатора Омской области Александр Бурков, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, красноярский врио Александр Усс, избранные в сентябре глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, а также экс-руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. Интересно, что в опубликованном списке приглашенных на мероприятие нет ушедших в отставку Виктора Толоконского, Владимира Городецкого и омского экс-губернатора Виктора Назарова.

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