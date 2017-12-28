Дело о краже 1,5 тыс. муниципальных квартир в Новосибирске: суд смягчил приговор

В Дзержинском районном суде Новосибирска закончили читать приговор по делу о хищении муниципальных квартир экс-чиновниками мэрии Новосибирска и риэлторами. Дело было рассмотрено повторно – фигуранты вновь признаны виновными.

Дзержинский райсуд Новосибирска, повторно рассмотрев дело о хищении муниципальных квартир, смягчил меру наказания бывшему чиновнику и риэлторам. Напомним, первое решение было вынесено судом в декабре прошлого года, однако оно было обжаловано и отправлено на пересмотр. Новый приговор был опубликован на сайте суда 27 декабря. Так, бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Андрей Гудченко приговорен к 4 годам колонии общего режима вместо 8 лет. Он также обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Один из учредителей агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин, участвовавший в мошеннической схеме, получил наказание в виде 3,5 лет пребывания в исправительной колонии, тогда как первым рассмотрением дела этот срок был равен 7 годам. Ему выписан штраф в 700 тыс. рублей. У сотрудников агентства недвижимости Валерии Селякиной и Людмилы Епихиной сохранились условные сроки, но штрафы судом сокращены: первая заплатит на 50 тыс. рублей меньше, чем ранее, — 250 тыс. рублей, а вторая – 60 тыс. рублей вместе 70 тыс. рублей.

Все четверо участников дела признаны виновными в мошенничестве. Продажа 25 муниципальных квартир, осуществленная ими, принесла ущерб городскому бюджету более чем в 24 млн рублей.

«Они производили от имени приисканных ими номинальных покупателей (их знакомых) оплату квартир в заниженном размере, скрывая от мэра города Новосибирска и лица, исполняющего его обязанности, фактическую рыночную стоимость квартир. Затем они присваивали себе разницу между заниженной стоимостью квартир и фактической рыночной ценой, в последующем оплачиваемой добросовестными покупателями», — напомнили подробности дела в прокуратуре региона.

Такая незаконная деятельность под руководством Гудченко и Селякина осуществлялась на протяжении более 7 лет и была пресечена правоохранительными органами в феврале 2014 года.

На завершающей стадии также находится выделенное из дела Гудченко следствие в отношении экс-руководителя управления мэрии по жилищным вопросам Светланы Стыниной, в котором фигурирует хищение около 50 квартир. Недавно защита экс-чиновницы попросила Верховный суд РФ передать дело в другой регион.

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