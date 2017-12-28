Инициативная группа дольщиков долгостроя на ул. Тульской, 80-82 в Новосибирске рассказала о своих проблемах новому главе Новосибирской области. О состоявшейся 26 декабря встрече рассказали в пресс-службе областного правительства.

На встрече врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с представителями ЖК «Тульская» глава региона сообщил дольщикам, что проанализирует все нюансы сложившейся ситуации и рассмотрит возможные пути решения вопроса. Напомним, дольщики вложили средства в строительство многоквартирного жилого дома по адресу ул. Тульская, 80-82, однако сделано это было на основании предварительных договоров, которые были заключены не с застройщиком, а с третьей стороной — находившимся сейчас под следствием генподрядчиком ООО «СтройЦентр»: с ним в 2016 году застройщик разорвал контракт, и заключившие с генподрядчиком предварительные договоры инвесторы теперь не могут получить официально статус обманутых дольщиков. Летом 2017 года инициативная группа не раз устраивала голодовки с тем, чтобы обратить внимание властей на проблему. Последнее заседание по вопросам «обманутых дольщиков» проходило 11 августа, на котором было принято решение о резервировании части квартир в жилом доме по ул. Тульская, 80-82 до конца марта 2018 года.

Еще одна встреча Травникова и представителей «Тульской» запланирована на конец января 2018 года, в которой, как рассказали в региональном правительстве, должны принять участие не только граждане, заключившие предварительные договоры, но и представители граждан, заключивших договоры участия в долевом строительстве.

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