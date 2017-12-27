Благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске стало одним из проектов, который президент РФ отметил на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В следующем году бюджет на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области останется на прежнем уровне. В свою очередь правительстве считают необходимым синхронизировать проекты благоустройства, ремонта дорог и многоквартирных домов.

На прошедшем отраслевом активе министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области «Подведение итогов работы в 2017 году и постановка задач на 2018 год» 26 декабря большое внимание уделили реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель начальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики Наталья Аббасова доложила о реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». В этом году получателями субсидии в рамках проекта стали 52 муниципальных образования, на территории которых были благоустроены 265 объектов. На реализацию этой программы было заложено 753 млн руб., в том числе 270 млн руб. из областного бюджета.

Пять проектов, которые были выполнены в 2017 году в регионе, стали номинантами конкурса министерства строительства РФ. Среди них оказались парк и проспект Сандахчиева наукограда Кольцово, парк в Усть-Тарке, игровая зона в Линево и Михайловская набережная. «В своем интервью президент РФ Владимир Путин из 40 проектов, которые были реализованы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 году, отметил пять объектов, в том числе и набережную Новосибирска», – подчеркнула Наталья Аббасова. Напомним, что об этом Владимир Путин сообщил 20 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Также президент отметил и Кемерово, где благоустроили бульвар Строителей.

На будущий год, по словам замначальника управления коммунального комплекса и энергетики, бюджет на реализацию проекта не уменьшится и составит 800 млн руб.

В свою очередь министр ЖКХ и энергетики НСО Евгений Ким особо отметил работу по созданию комфортной среды в поселке Горном, Мошково, а также в Венгеровском, Карасукском, Усть-Тарском, Тогучинском районах и в Новосибирске по проекту Михайловской набережной.

«Да, мы может быть поздно получили документы, но есть муниципалитеты, которые своевременно выполнили работы, а есть такие, которые до сих пор еще этого не сделали ни по организации общественных пространств, ни по придомовым территориям. При этом перечень работ для всех понятен, он прост до безобразия», – прокомментировал ход работ по формированию комфортной городской среды врио заместителя председателя правительства Сергей Сёмка. Чиновник напомнил всем участникам, что программы по общественным территориям должны быть утверждены до 31 марта будущего года.

Как подчеркнул Сергей Сёмка, при реализации приоритетного проекта по благоустройству в 2018 году должна быть проведена работа по синхронизации проектов «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги» и региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. «Не должно быть ситуаций, когда одну территорию нужно благоустраивать дважды из-за пересечения участия территории в других проектах, – отметил врио зампредседателя правительства. – Благоустройство должно быть комплексным».

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