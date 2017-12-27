Антимонопольная служба признала МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») виновным в административном правонарушении в деле противостояния предприятия и телеком-операторов.

Конфликт между интернет-провайдерами и новосибирским «ГЭТ» закончился тем, что УФАС по Новосибирской области признало последнего нарушившим законодательство и обязало в течение двух месяц выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом говорится в опубликованном накануне решении службы.

Ведомство приняло решение по этому делу еще в октябре текущего года, однако сумма штрафа определена только сейчас. Напомним, что телеком-операторы ООО «Сибирские сети», ООО «НовИнвестРезерв» (НИР Телеком), АО «Телеконнект», ООО «Мегаком», ООО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК Западная Сибирь) направили в УФАС жалобу на слишком высокие тарифы «ГЭТ» на размещение оптоволоконного кабеля на опорах контактной сети. Один столб обходился компаниям в 622,82 рубля в месяц, что, по мнению, операторов, является «монопольно высокой» ценой.

«По заказу ЗАО «Телеконнект» Новосибирской торгово-промышленной палатой России произведена оценка права пользования (размещения) линий связи на опорах контактной сети городского электротранспорта и наружного освещения в г. Новосибирске, Новосибирской области. Согласно результатам оценки, стоимость указанной услуги по состоянию на 11.04.2017 в среднем составляет 64,41 рублей в месяц без учета НДС за 1 крепление на 1 опоре», — говорится в решении управления и добавляется, что на одной опоре может быть размещено до 10 креплений оптико-волоконного кабеля.

Исходя из этого, МКП имело возможность заключить договор с 10 операторами связи и в рамках договора с каждым из операторов взимать плату за обслуживание мест креплений кабельных линий. При этом объем работы оставался бы прежним.

Конфликт интернет-провайдеров и муниципалитета по вопросу аренды опор длится уже более пяти лет. Еще в 2012 году рассматриваемому вопросу был посвящен круглый стол, инициированный редакцией «КС». Непосредственно в начале 2017 года своей точкой зрения в формате интервью поделились занимавший пост генерального директора «Стартелеком-Новосибирск» Михаил Куницын, представляющий операторское сообщество, а также начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн. По мнению Михаила Куницына, именно политика властей послужила причиной ухода с рынка местных операторов связи, включая представляемую им компанию. В свою очередь Александр Горнштейн отмечал, что у мэрии города нет цели ставить операторов связи в кабальные условия, но все должны играть по одним правилам.

Сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее делился с «КС» своим мнением по этому вопросу. В частности, глава города с пониманием относился к жалобам операторов и отмечал, что городские власти будут наводить порядок в этой сфере.

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