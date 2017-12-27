Томску подарили новую снегоуборочную технику

27 декабря представители компании СК «СПБ Гранит», занимающейся реконструкцией подпорной стенки на проспекте Ленина Томска, в том числе облицовкой ее в гранит, пожертвовали администрации города новый мини-погрузчик Avant.

Мини-погрузчик финского производства укомплектован щетками и мойкой высокого давления для фронтальной уборки подпорных стен. Стоимость погрузчика, включая навесное оборудование – 4 млн рублей. Среди характеристик — грузоподъемность до 1400 кг, высота подъема до 3 метров. Машина проста в управлении и эксплуатации, при этом отличается высокой производительностью и может использоваться в любое время года, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Такую компактную, но универсальную технику точно надо использовать в центре города, где все в граните – от Главпочтамта до Плеханова. Начать с этого участка, а затем использовать на других участках проспекта Ленина. Здесь есть небольшой шнекоротор, есть моечное оборудование, которое поможет увлажнять и мыть тротуары в летнее время» – отметил глава Томска Иван Кляйн. Он также добавил, что подарок подрядчика оказался очень вовремя в преддверии новогодних праздников.

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