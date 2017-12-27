S7 Space стала оператором пуска спутника с космодрома Байконур

С космодрома Байконур 26 декабря был произведен запуск спутника «Ангосат». В реализации проекта участвовала «дочка» S7 Group — ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» (S7 Space).

S7 Group отчиталась об успешном завершении своего первого проекта по обеспечению запуска космического аппарата с космодрома Байконур. В частности, как рассказали в пресс-службе S7, компания S7 Space, выступающая оператором пуска, по заказу РКК «Энергия» обеспечила комплекс работ по аналитической интеграции спутника «Ангосат» с космическим ракетным комплексом, анализу и управлению миссией на системном уровне, включая взаимодействие предприятий международной кооперации, в том числе ГП «КБ «Южное», ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», ФГУП «ЦЭНКИ» и ФГУП «НПЦ АП».

«S7 Space получила лицензию на космическую деятельность в России в начале этого года. Состоявшийся запуск стал первым, где компания выступила оператором», — рассказал генеральный директор S7 Space Сергей Сопов.

В компании уточнили, что «Ангосат» — спутник-ретранслятор, эксплуатируемый на геостанционной орбите и обеспечивающий вещание в частотных диапазонах С- и Ku на территории Республики Ангола и всего африканского континента. Космический аппарат изготовлен РКК «Энергия» в интересах Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола. Расчетный срок активного существования спутника – не менее 15 лет.

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