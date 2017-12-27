В Новосибирске будет проверена пескосоляная смесь

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта проверить состав пескосоляной смеси после массовых жалоб горожан.

Пескосоляную смесь, которой посыпают в зимнее время городские магистрали, проверят на соответствие всем стандартам. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал на своей странице в Facebook.

«Новосибирцы пожаловались мне на большое количество грязи на городских магистралях. Потребовал проверить пескосоляную смесь, которой посыпают дороги. Если выяснится, что она не соответствует требованиям, то примем меры. Напомню, что однажды мы уже меняли поставщика песка», — говорится в сообщении мэра.

Тем временем депутат горсовета Дмитрий Прибаловец и общественник Михаил Мезенцев сообщили о результатах экспертизы, которую инициировали самостоятельно. Согласно полученным данным, в отобранных на ул. Богдана Хмельницкого и Ипподромской магистрали пробах содержатся глинистые частицы, класс песка не соответствует требованиям и в материале, кроме того, присутствует 9% органических веществ.

«Согласно заключению лаборатории, материал не может быть классифицирован даже как песок 2 класса из-за избыточного содержания пылеватых частиц и по составу почти подходит под супесь», — рассказал Михаил Мезенцев, дополнив, что в составе субстанции содержание глины превышает ГОСТ в 20 раз.

Теперь инициаторы проверки намерены взять пробы на складе пескосоляной смеси, которой было закуплено около 111 тыс. тонн, и направить их в независимую лабораторию.

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