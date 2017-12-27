Остановку около мэрии Новосибирска сделали «умной»

Сегодня, 27 декабря в Новосибирске запустили первую «умную остановку». Павильон находится около мэрии.

«Умный» остановочный павильон запущен на остановке «Дом Ленина» со стороны филармонии в центре Новосибирска. Его монтаж был начат в середине октября текущего года. Этот объект стал экспериментальной площадкой для разработки крымской компании ООО «Городские инновации СПб». Компания представила свои разработки впервые Новосибирске на форуме «Городские технологии» в апреле.

Остановка с интеллектуальной начинкой включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и четыре USB-порта для зарядки телефона. Партнером этого проекта выступил провайдер «Сибирские сети», обеспечивший доступ к Интернету и систему видеонаблюдения. Средняя стоимость такого объекта составляет, по словам представителя компании-разработчика, около 1 млн рублей.

Теперь, если такой «умный» павильон будет положительно оценен горожанами, практику продолжат и на других городских объектах – всего около 30. В адресном перечне – пл. Калинина, Речной вокзал, остановки вдоль Красного проспекта.

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