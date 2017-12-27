В Омской области стало меньше браконьерства

В Омском министерстве природных ресурсов подвели итоги 2017 года по незаконной охоте.

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в 2017 году было проведено более 6000 рейдов, в результате которых выявлено более 800 нарушений. По итогам работы инспекторов учреждения возбуждено 20 уголовных дел.

Самым востребованным видом охотничьих ресурсов остается косуля. В 2016 году в ходе регулярных рейдов инспекторами управления выявлены случаи отстрела без лицензии 78 косуль, что оставляет 7,3% от официально разрешенной квоты. В уходящем году эта цифра снизилась до 3% от дозволенного. Что касается незаконной добычи лося, здесь тоже можно выделить положительную тенденцию: 7 особей против 19 в прошлом году. Случаев неправомерной охоты на кабана в 2017 году инспекторами не обнаружено. Омское министерство связывает это со вспышкой африканской чумы свиней в регионе.

Что касается птиц, то в текущем году омскими инспекторами выявлены случаи незаконной охоты на 32 уток разных видов. Этот показатель сопоставим с прошлогодним. Кроме того, в 2017 году в ходе одного из рейдов были пойманы охотники, подстрелившие трех глухарей вне сезона охоты на них. Случаев охоты на животных, занесенных в Красную книгу РФ, обнаружено не было.

В целом, за год было выдано 19 345 разрешений на добычу. Чаще всего за ними обращались охотники Черлакского, Любинского, Колосовского, Горьковского, Исилькульского, Саргатского, Крутинского районов.

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