Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» запустило процесс расторжения контракта с «Сибмостом» на строительство Восточного объезда в Новосибирске. Причиной послужили невысокие темпы ведения работ. В настоящий момент работы на Восточном объезде полностью остановлены и будут возобновлены после того, как найдётся новый подрядчик.

«Работы остановлены в соответствии с нашим предписанием из-за низких темпов. – пояснила «КС» пресс-секретарь федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» («Сибуправтодор») Ольга Коломейцева. – В настоящий момент речь идёт о расторжении контракта. После завершения процедуры расторжения будут объявлены новые торги, определён новый подрядчик, и от этого будет зависеть возобновление строительства. Новый подрядчик будет определятся на основе торгов».

Стоит отметить, что строительство первого участка Восточного обхода должно было закончиться в октябре 2017 года, но «Сибмост» не смог выполнить обязательства из-за банкротства субподрядчика. Восточный обход призван обеспечить проезд транзитных большегрузов по территории Новосибирской области без заезда в город, а также развитие логистической инфраструктуры на правом берегу Оби.

Напомним, что работы на объекте были полностью остановлены 18 декабря, а 19 декабря врио губернатора Новосибирской области прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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