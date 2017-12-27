Зерно в Китай повезут контейнерами

Первый ускоренный контейнерный поезд с грузом рапса из Западной Сибири прибыл 24 декабря на станцию Эрлянь-Хото китайской провинции Внутренняя Монголия. В составе поезда – пятьдесят 40-футовых международных контейнеров.

В поставке рапса для Китая приняли участие хозяйства Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев. Первоначально рапс аккумулировался на Черепановском и Алейском элеваторе, там происходила сортировка и погрузка 50-килограммовых мешков с рапсом в контейнеры. Затем контейнеры доставлялись на терминал ПАО «Трансконтейнер» станции «Клещиха» ЗСЖД, где происходило формирование контейнерного поезда.

Столь сложная логистика объясняется необходимостью сосредоточения большого объёма рапса из различных регионов в одном месте, но впоследствии местом сбора может стать любой сертифицированный элеватор. Кроме того, в КНР на ввоз рапса установлена квота, и потому подготовка документов находится под особым контролем, как со стороны руководства провинции Внутренняя Монголия, так и Минсельхоза Новосибирской области и Алтайского края. На территории Западной Сибири сертификатом грузоотправителя располагает транспортная компания АСК (Новосибирск), которая совместно с ПАО «Трансконтейнер» выступила основными организаторами и операторами перевозки.

«Контейнерные перевозки, несмотря на всю очевидную выгоду, ранее не использовались при перевозке сельхозпродукции на экспорт. Однако сегодня сложилась ситуация, когда вагонный парк в основном задействован на доставке нового урожая в порты европейской части России, есть острый дефицит вагонов для перевозки сельхозпродукции из Сибири, — пояснил генеральный директор транспортной компании АСК Павел Захаров. — Кроме того, заявка вагона в международном сообщении производится за месяц со 100% предоплатой, а заявка на подачу контейнера может быть подана всего за трое суток с отсрочкой платежа, контейнеры в наличии есть всегда. В пользу перевозки контейнерами выступает и скорость доставки: до станции Эрлянь-Хото вагон идёт около 20 дней, а ускоренный контейнерный поезд проходит это расстояния за неделю, что значительно повышает оборачиваемость денежных средств. В наших планах на 2018 год – еженедельная отправка скоростных контейнерных поездов в Китай, состоящих из 40-60 контейнеров»

Также отмечается, что при отправке сельхозпродукции на экспорт производители могут воспользоваться компенсацией фактически понесенных затрат, предоставляемых АО «Российский экспортный центр».

«Сегодня одной из самых выгодных культур для экспорта в Китай становятся семена подсолнечника, — отметил также Павел Захаров. – Квоты на его поставку нет, а спрос в Китае на растительное масло достаточно высок. Китайские компании готовы оплачивать поставку товара раскрытием банковского аккредитива сразу после подтверждения факта отгрузки. Сейчас мы рассматриваем возможность создания региональных центров, в которых представители хозяйств смогли бы получить информацию о графике отправления контейнерных поездов на экспорт в Китай, а также консультации специалистов о порядке оформления необходимых документов».

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