АИЖК стало акционером банка «Российский капитал»

Завершен процесс передачи банка «Российский капитал» в состав единого института развития в жилищной сфере. 100% акций банка 26 декабря 2017 года внесены в уставной капитал АИЖК.

На базе банка «Российский капитал» будет создан универсальный ипотечно-строительный банк. Планируется, что доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле банка увеличится с 25% в 2017 году до 66% в 2020 году. Основным фокусом розничного бизнеса банка будет ипотечное жилищное кредитование с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году.

В начале 2018 года «Российский капитал» приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание), разработает новый формат отделений («центров жилья»). На базе кредитной организации будет создана цифровая платформа, объединяющая банковские и небанковские продукты (в том числе, через внешних партнеров) для формирования экосистемы «вокруг жилья», обеспечения уникального пользовательского опыта и роста клиентской базы.

В 2018 году банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд ДОМ.РФ. Банк «Российский капитал» будет переименован в ДОМ.РФ | Банк. Председателем совета директоров финансовой организации является генеральный директор АИЖК Александр Плутник, председателем правления — Михаил Кузовлев.

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