Министерство труда и социального развития Новосибирской области обозначило основные приоритеты работы в 2018 году

Расширенное заседание коллегии министерства социального развития Новосибирской области прошло 26 декабря в Новосибирске. На нем были подведены итоги работы министерства в 2017 году и обозначены задачи на 2018 год.

Врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов поблагодарил коллег за работу в 2017 году и объявил задачи нового министерства социального развития. Одним из главных приоритетов врио министра обозначил формирование совета ветеранов профильного ведомства. «Как показала практика, мы единственный орган исполнительной власти, который не имеет своего совета ветеранов. Я считаю, что ресурс нашего ветеранского сообщества не используется, что наносит сильный удар по преемственности», – заявил Ярослав Фролов.

Следующей задачей врио министра обозначил разрешение вопросов демографии: рождаемости, качества жизни. Он напомнил, что с 2018 года вводится мера социальной поддержки, социальные выплаты за первого ребенка. «Это большой шаг вперед, однако такая инициатива требует изменения самой системы предоставления мер социальной поддержки. Поэтому создание отлаженной системы мер социальной поддержки тоже можно считать одной из задач на следующий год», – обозначил Ярослав Фролов.

Еще одной обозначенной задачей работы министерства в следующем году является работа с инвалидами и пожилыми людьми. «Сопровождение семей с гражданами пожилого возраста крайне важный приоритет. Уже в течение полутора лет реализуется комплекс мероприятий по данной проблеме, разработана концепция до 2025 года. Нам важно проследить реализацию этой концепции», – заверил врио министра.

Последней обозначенной задачей стало создание условий для активизации деятельности общественного совета при министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Напомним, что недавно прошло первое заседание совета. Ярослав Фролов надеется, что совет будет привлекать к своей работе общественные организации и в будущем году организует свою работу на самом высоком уровне. Врио министра обозначил большую значимость общественного совета в работе ведомства и еще раз подчеркнул, что совету под руководством экс-депутата законодательного собрания НСО Николая Мамулата предстоит тяжелая работа, как впрочем, и всему министерству.

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