В Новосибирске началась работа с собственниками рассматриваемых под размещение ЛДС участков

Вчера в правительстве Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников провел рабочее совещание по строительству ледовой арены в областном центре. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что был затронут вопрос передачи земли в областную собственность.

На совещании по реализации проекта строительства в Новосибирске новой ледовой арены, прошедшего 26 декабря, были рассмотрены возможные перспективы транспортного, инфраструктурного, коммуникационного развития, социального и жилищного строительства в потенциальных районах размещения будущего спортивного объекта, говорится в сообщении пресс-центра правительства Новосибирской области.

В частности, врио губернатора Андрей Травников поручил тщательно проанализировать взаимоотношения с собственниками земель, прилегающих к зоне возможного размещения арены, на предмет передачи участка земли в областную собственность. Так, например, недавно стало известно, что, если ЛДС строить в районе бывшего аэропорта Северный, то для этого будет необходимо переносить аэродром Росгвардии. В федеральной собственности также находится земля военного городка и аграрного университета, варианты которых были предложены мэром Анатолием Локтем.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter