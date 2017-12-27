ОАЗИС-СПА стал лидером сферы услуг в Новосибирске

Определилась десятка лидеров конкурса «Лучшее малое предприятие города Новосибирска – 2017». Победителем в одной из номинаций стала компания ОАЗИС-СПА.
В Новосибирске определили 10 лучших предприятий из 86-ти, которые приняли участие в конкурсе департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Победителем в номинации «Лидер сферы услуг» стало ООО «ОАЗИС-СПА»- сеть салонов тайского массажа.
В настоящее время у компании 2 салона – на улице Советской, открывший свои двери уже почти 6 лет назад 21 марта 2012 года, и второй салон в отеле Marriott Novosibirsk.
Миссия компании «Оазис-спа» — привносить в мир посредством индивидуальной работы доброту, улучшение состояния здоровья и эмоционального комфорта для каждого гостя.
В салонах «Оазис-спа» представлены все виды тайского массажа (тайский традиционный, арома-ойл массаж, программы по коррекции фигуры, массаж ног, лица, головы и шейно-воротниковой зоны), спа-программы, коррекция фигуры, а для посетителей салона в Новосибирск Маррриотт Отеле — бассейн, хаммам и тренажерный зал — в подарок при посещении программ, длительностью более 1,5 часов*.
*Акция бессрочна.
«Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста»
Лицензия ЛО-54-01-001660
http://www.oasis-spa.ru/
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