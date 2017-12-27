Накануне состоялась торжественная церемония открытия нового пассажирского терминала красноярского аэропорта. Сам аэровокзал, кстати, сменил название с Емельяново на Аэропорт Красноярск.

Около 1 тыс. гостей, в числе которых глава Росавиации Александр Нерадько, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, гендиректор собственника аэропорта АО «Эра Групп» Алексей Васильченко, глава Тувы Шолбан Кара-оол, и.о. первого заместителя главы Республики Хакасия Олег Нам, участвовали в торжественной церемонии открытия нового терминала аэропорта в Красноярске. В основу концепции оформления здания пассажирского терминала легли Сибирь и река Енисей. Александр Усс в своем выступлении сказал, что новый аэропортовый комплекс призван стать воздушными воротами в «Енисейскую Сибирь».

«Аэропорт Красноярска с сегодняшнего дня станет, пожалуй, самым современным с точки зрения технической оснащённости аэропортом этой территории. Это сложный объект, он был построен в рекордно короткие сроки, всего лишь за полтора года. И как вы видите, он отличается тем, что здесь есть сибирская душа. Аэропорт условно называется «Дети одной реки», и он призван стать воздушными воротами в так называемую «Енисейскую Сибирь» для людей, которые живут в Тыве, в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию, в Хакасии», — отметил Александр Усс.

С ним согласился глава Росавиации, сделав акцент на важности обновленного аэропорта для развития экономического потенциала Сибири.

Площадь открытого терминала стоимостью около 6 млрд рублей составляет 58 тыс. кв. метров, пропускная способность – не менее 2,5 млн пассажиров в год. Строительство было начато в ноябре 2015 года. Сообщается, что вместе с данным терминалом главный аэропорт Красноярска сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год.

Обслуживание внутренних рейсов через новый пассажирский терминал стартовало сегодня, 27 декабря. Первым рейсом стал Y-217 компании NordStar, который вылетел в Норильск в 11:40 местного времени. Новое здание пока будет обслуживать внутренние линии, но после завершения работ оборудования международного пункта пропуска в середине 2018 года терминал сможет принимать и международные рейсы.

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