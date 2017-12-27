Суд рассмотрит иск о незаконности перекрытия улицы Ленина в Новосибирске

Центральный районный суд принял к производству иск о незаконности пешеходной улицы в Новосибирске, говорится в сообщении пресс-службы суда 26 декабря.

В Новосибирске в судебном порядке будет рассмотрена законность закрытия для автотранспорта с 1 декабря улицы Ленина. Иск к мэрии и к мэру Анатолию Локтю в частности поступил от руководителя регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова. Досудебная подготовка по указанному административному делу назначена на 17 января 2018 года. Напомним, улица Ленина от Красного проспекта и до участка улицы Советской перекрыта уже почти месяц, и данная мера будет действовать вплоть до 29 января 2018 года.

По мнению истца, после того, как участок улицы сделали пешеходным, дорожная ситуация в центре Новосибирска ухудшилась. Общественник считает, что городская администрация нарушает федеральное законодательство, а создание пешеходной зоны для праздника не является основанием для закрытия движения. Нужно сказать, что это не первый протест в отношении пешеходизации улицы Ленина. Так, перекрытая по выходным дням улица так же вызывала массу протестов жителей тихого центра.

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