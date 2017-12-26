По итогам 11 месяцев индекс промышленного производства региона составил 102,3%. В среднем по России этот показатель меньше — 101,2%. Об этом сообщил врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов на совместном заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства, НГТПП и МАРП.

Наиболее высокие темпы роста объемов выпуска промышленной продукции в 2017 по сравнению с предыдущим годом достигнуты на промышленных предприятиях, выполняющих государственный заказ и имеющих экспортные контракты, заказы от крупных промышленных корпораций и холдингов. Среди них, ОАО «Новосибирское производственное объединение ЛУЧ» — 190%, АО «Новосибирский Патронный Завод» — 155%, АО «Новосибирский механический завод «Искра» — 110,5%, ОАО «Корпорация Новосибирский Завод Электросигнал» — 137%, АО НПО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна» – 113%, ПАО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» – 167%, ПАО «НЗХК» – 119%.

Согласно данным, озвученным в ходе заседания, за январь-сентябрь 2017 года общий прирост объема производства в ОПК, как военной, так и гражданской продукции составил порядка 4%.

Николай Симонов также отметил, что промышленные предприятия регулярно получают господдержку из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». В 2017 году субсидии в размере 94,5 млн рублей направлены 34 предприятиям региона – на техническое перевооружение, поддержку научно-технических центров, развитие медицинской промышленности.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter