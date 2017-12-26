В моногороде Юрга Кемеровской области в 2018 году компания из КНР намерена запустить деревообрабатывающее производство. Инвестпроект был рассмотрен 26 декабря на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе региона.

На шестом в 2017 году заседании инвестсовета при губернаторе Кемеровской области представитель Объединенной деревообрабатывающей торгово-промышленной компании Анна Воробьева рассказала о планах по строительству в Юрге деревоперерабатывающего завода. Предприятие намерено стать резидентом ТОСЭР Юрга. По словам Воробьевой, инвестиции в создание на территории моногорода такого производства составят 626,5 млн рублей. В первый год работы на нем будет задействовано около 36 человек, однако в перспективе предполагается увеличить штат до более чем 200 человек, поскольку предприятие продумывает выход и на производство мебели.

«Проектно-производственная мощность к 2022 году составит: доска обрезная — 40 тыс. куб. м, пеллеты (древесные топливные гранулы — «КС») — 3,6 тыс. куб. м в год. Окупаемость капвложений — март 2025 года», — цитирует ТАСС представителя компании.

Приступить к строительству завода планируется во II-III квартале 2018 года. Сырье переработчик будет приобретать у кузбасских лесозаготовителей.

В настоящий момент в реестре резидентов ТОСЭР Юрга — один резидент — «Сибирская инвестиционная группа», которая в сентябре этого года открыла завод по выращиванию радужной форели.

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