Директор новосибирской геологоразведочной компании получил четыре года колонии

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора геологоразведочной компании за причинение ущерба на сумму более чем 166 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области во вторник.

За крупное мошенничество экс-директор ряда организаций, занимающихся геологоразведочными работами, Станислав Исаев проведет в колонии четыре года. Такое решение вынес Октябрьский райсуд Новосибирска, признав Исаева виновным в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере). В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что бизнесмен незаконным путем пытался улучшить финансовое положение своих компаний.

«Из корыстных побуждений он похитил деньги четырех граждан и юридического лица (московская компания), в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе с использованием своего служебного положения директора ООО «Бэст», — уточняется в сообщении прокуратуры.

В частности, Исаев входил в доверие потерпевших и убеждал их в наличии крупных объемов каменного угля на участках месторождений, умышленно завышая при этом рыночную стоимость доли уставных капиталов ООО «Бэст» и ООО «Лебедевское». Под залог этих «успешных компаний» он в период с 2008 года по 2009 год брал займ, не намереваясь оценивать объемы угольных месторождений. Всего за это время экс-директор причинил ущерб на сумму более 166 млн рублей и 150 тыс. евро. Вину свою за время следствия подсудимый не признал. На его имущество, в числе которого доля в квартире 1,5 млн рублей и дом на дачном земельном участке стоимостью 25 млн рублей, наложен арест.

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