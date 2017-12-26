Заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Алексей Барышев сообщил журналистам основные результаты деятельности Сибирского банка по итогам 2017 года в части корпоративного кредитования, обозначил ключевые тенденции и текущие приоритеты.

Прогнозируемый кредитный портфель корпоративных клиентов (сегменты «крупный и средний бизнес», «малый и микробизнес», «субъекты и муниципалитеты») Сибирского банка ПАО Сбербанк к концу 2017 года – 250,4 млрд рублей, прирост портфеля за год составил 5,8%. Кредитный портфель в Новосибирской области – 51 млрд рублей (-5,9% в сравнении с величиной портфеля на 1 января 2017 года); в Кемеровской области – 50,7 млрд рублей (-2,3%); в Томской области – 25,2 млрд рублей (+19,4%); в Алтайском крае и Республике Алтай – 20,7 млрд рублей (+4%); в Красноярском крае – 102,8 млрд рублей (+14,6%).

«Зафиксирован рост в сегментах крупного, среднего и малого бизнеса. Снижение было в кредитовании госсектора, субъектов и муниципалитетов», — прокомментировал динамику кредитного портфеля Алексей Барышев.

Из наиболее интересных инвестиционных проектов Алексей Барышев выделил: в Красноярском крае – строительство и реконструкция ферм крупнорогатого скота и приобретение нового стада ГК «Агросибком», реконструкция корпуса производства колбас компании «Ярск» и реконструкция АЗС и сети магазинов «25 часов» компании «Агродеталь»; в Томске – приобретение подвижного состава Сибирского центра логистики и финансирование строительства школы на 1100 мест; в Новосибирске — открытие тепличного комбината по овощной продукции агрокомплекса «Сады гиганта»; на Алтае – восстановление производства на свиноводческом комплексе «Альтаир-агро» и крупная реконструкция молочного завода «Алтайская буренка»; в Кемерове инвестиционная активность была связана с обновлением основных средств на шахтах и приобретением спецтехники.

Кредитный портфель корпоративных клиентов крупного и среднего бизнеса вырос по сравнению с началом года на 7,4% и составил более 141 млрд рублей. Интересно, что по итогам 2017 года Кемеровская область стала единственным из восьми субъектов, в котором кредитный портфель в крупном и среднем бизнесе снизился, а не наоборот.

«В основном, это связано с изменением мировой конъюнктуры на основной продукт, которые производят кузбасские предприятия, — объяснил Алексей Барышев. — Произошло существенное увеличение мировых цен на все марки угля и на металлопродукцию. Соответственно, предприятия достаточно активно ликвидировали свои задолженности».

Что касается клиентов малого бизнеса, то величина кредитного портфеля данного сегмента увеличилась на 27% до 30,4 млрд рублей, а также существенно вырос объем выдаваемых кредитов. Так, если в 2016 году Сибирский банк выдал клиентам малого бизнеса 7 тыс. кредитов на сумму 16 млрд рублей, то в 2017 – 11 тыс. на сумму более 27 млрд рублей. Около 60% кредитов шли на пополнение оборотных средств, 40% — на инвестиционные цели (приобретение спецтехники, недвижимости).

Отвечая на вопрос о ключевых трендах и состоянии экономики в целом, Алексей Барышев обозначил положительные изменения. «Не могу сказать, что все последствия кризиса 2014 года пройдены. Но могу отметить существенное увеличение инвестиционной активности. Объём кредитов, выдаваемых на инвестиционные цели в 2017 году, существенно увеличился по отношению к 2016 году, в том числе и в малом бизнесе. Это хороший, позитивный сигнал: если бизнес начинает инвестиционную активность — это показатель того, что экономика имеет перспективы к восстановлению».

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