«Хватит смешить мир самой короткой схемой метро»: Александр Бурков высказался об омских долгостроях

Сегодня, 26 декабря врио губернатора Омской области выступил с бюджетным посланием перед депутатами законодательного собрания. В своем докладе он не обошел стороной проблему строительства метро и аэропорта.

Проект строительства аэропорта «Омск-Федоровка», по мнению врио губернатора Омской области Александра Буркова, на сегодня является более жизнеспособным, чем метрополитен. Возвращаясь к теме метро, глава региона назвал его «неподъемной ношей» в существующих условиях, сказав, что необходимо запускать наземный транспорт.

«В любом случае, просто бросить все как есть мы не имеем права. 14 миллиардов уже в земле. Мы должны решить, что делать с нашей местной достопримечательностью. Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро. Работы на разрытых котлованах должны быть закончены, заборы убраны, запущено наземное движение городского транспорта», — выступил перед депутатами Бурков, подчеркнув, что завершить работы следует и потому, что этого требуют меры безопасности.

Сравнивая проекты двух долгостроев, врио назвал «Омск-Федоровку» «прямой экономической целесообразностью», поскольку аэропорт будет находиться на стыке путей всех видов транспорта – железной дороги, автотрасс, речного пути.

«По своему месту расположения это абсолютно уникальный объект, не имеющий конкурентов на тысячи километров вокруг. Уверен, что это жизнеспособный проект», — завершил разговор о транспортной сфере врио губернатора.

Ранее в Омске подсчитали, сколько потребуется средств на достройку метрополитена. Как минимум ближайшие два года этой суммы не найдется в федеральном бюджете.

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