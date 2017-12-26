На заседании общественного лесного совета 26 декабря временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий рассказал об изменениях в лесной отрасли региона.

«21 декабря 2017 года Государственная дума РФ приняла закон о внесении изменения в лесной кодекс, предполагающий проведение конкурсов на право заключение договоров аренды лесных участков. – пояснил на заседании врио министра. – Открытые конкурсы на право заключения договоров аренды лесных участков будут производится в случае поступления заявлений о потребности в древесине от юридического лица, индивидуального предпринимателя владеющего на праве собственности или на ином законном основании объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры которая не обеспечены древесиной необходимого породного состава»

Победитель конкурса будет выявляться не только по цене предложения. Будут учитываться иные критерии. Обязательным условием будет наличие современных объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, эффективное использование материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов, обеспечивающие улучшение производительности труда. Также играет роль внедрение импортозамещающих, энергосберегающий, экологически безопасных технологий, увеличение выпуска продукций с высокой долей добавленной стоимости.

Так же Александр Дубовицкий призвал взять за пример правовую базу в области лесного хозяйства у лидера этой отрасли в СФО – Алтайского края.

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