Андрей Травников сказал о задачах региональных властей на 2018 год в области здравоохранения

Выступая на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области, прошедшем 26 декабря, глава региона обозначил задачи на 2018 год в сфере здравоохранения.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил большую работу представителей отрасли здравоохранения, но при этом обратил их внимание на задачи, которые предстоит решить в новом, 2018 году. Так, в бюджете заложены средства, чтобы программы реконструкции центральных районных больниц, строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году были продолжены.

Особое внимание Андрей Травников уделил вопросу строительства в Новосибирске перинатального центра и онкологического диспансера. Перед региональным правительством поставлена задача в 2018 году инициировать принятие решения федеральным центром по завершению строительства перинатального центра, а также приступить к подготовке проектно-сметной документации на строительство онкологического диспансера и решить вопрос с его финансированием на 2019-2020 годы.

«КС» ранее уже писал, что еще один вопрос из области здравоохранения — строительство семи поликлиник на территории областного центра – должен решиться так же в 2018 году.

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