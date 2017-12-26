В Красноярске открыли первую зарядную станцию для электромобилей

25 декабря на привокзальной площади Красноярска запустили бесплатную электрозаправку «ЕVC 100».

Как сообщает пресс-служба Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Сибири, зарядная станция представляет собой постовую одноместную установку для зарядки электромобилей, которая работает в быстром режиме зарядки: электромобиль заряжается лишь 20 – 30 минут. Этого хватает для того, чтобы машина могла проехать около 100 километров.

«Открытие электрозаправки – знаковое событие. В январе – феврале мы поставим еще две ЭЗС в Красноярске, на улице Шахтеров и в новом терминале аэропорта. В европейской части страны открыто уже порядка 150 ЭЗС – «Россети», по сути, являются федеральным оператором проекта. И если несколько лет назад на западе России были зарегистрированы десятки электромобилей, сегодня там счет ведется на сотни и тысячи. Надеюсь, что появление ЭЗС в Сибири также станет неким толчком для увеличения доли электротранспорта, — отметил генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.

Кроме того, отмечается, что целью запуска зарядной станции является отнюдь не получение прибыли. Во многом это попытка улучшить экологическую ситуацию в регионе. «Развитие электротранспорта в Красноярске – это перспективный проект. Как и во многих других городах, он направлен, прежде всего, на улучшение экологической ситуации. В 2018 году запланировано провести испытания городского электробуса. Для нас важно, чтобы в Красноярске поэтапно создавалась необходимая для развития электротранспорта инфраструктура. Открытие электрозаправочной станции – первый шаг в этом направлении», – заявил первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов.

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