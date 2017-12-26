«Новапорт» подтвердил заинтересованность по управлению иркутским аэропортом

Аэропортовый холдинг «Новапорт» сохраняет интерес к международному аэропорту Иркутска и готов приобрести его в собственность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга Сергея Рудакова.

Находящийся в собственности Иркутской области международный аэропорт выступает «интересным активом для управления» для нескольких аэропортовых холдингов. Так, вчера «Новапорт» Романа Троценко напомнил о своем намерении участвовать в развитии регионального авиахаба.

«Намерение о приобретении аэропорта Иркутска компанией сохраняется. Это интересный региональный актив, стремится к 2 млн пассажиров. Думаю, что в 2018 году он будет продаваться, мы в этом процессе обязательно поучаствуем», — цитирует ТАСС гендиректора «Новапорта» Сергея Рудакова.

Напомним, что помимо «Новапорта» интерес к иркутскому аэровокзалу проявили ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и «Базэл» Олега Дерипаски. Та из компаний, которой будут переданы все 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск», займется реконструкцией действующего терминала, а также строительством нового с общими вложениями в 20 млрд рублей. Несмотря на то, что конкурс планировалось объявить в этом году, он так и не был проведен. К слову, 25 декабря губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на вопросы СМИ о судьбе аэропорта, говорил, что строительство может начаться уже в I квартале 2018 года. Что касается выбранного места, то, по словам губернатора, терминал будет расположен в непосредственной близости от действующего.

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