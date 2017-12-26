Первый в регионе технопарк «Новосибирск», созданный в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина, начнет функционировать после двухлетнего перерыва. Об этом сообщил врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

Напомним, в 2015 Росимущество потребовало от технопарка «Новосибирск» в Калининском районе города покинуть помещения комплекса на улице Объединения. Начало спора за здания было положено еще в 2012 году, когда сотрудники Росимущества в результате внеплановой проверки порядка использования федерального имущества, признали его «крайне неэффективным».

Как сообщил вчера на совместном заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве региона, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты и МАРП Николай Симонов, в настоящее время «решены все вопросы». «Федеральное имущество передается в областную собственность, — уточнил глава регионального минпромторга, — мы в следующем году воссоздадим работу этого технопарка со специализацией радио и микроэлектроника», — добавил он.

Отметим, что имущественный комплекс технопарка состоит из 10-этажного административного здания, а также 4-этажного производственного блока.

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