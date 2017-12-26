Зампредседателя Совета Федерации порекомендовала регионам перенимать опыт Алтайского края в развитии туризма

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова считает опыт Алтайского края в развитии туризма примером для других субъектов РФ, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Совете Федерации состоялось заседание наблюдательного совета и общее собрание членов Туристской Ассоциации регионов России. Участники заседания признали Алтайский край лидером по созданию туристической инфраструктуры и приросту турпотока. В частности, зампредседателя СФ Галина Карелова призвала другие регионы перенимать опыт Алтайского края в данной отрасли.

«Алтайский край, безусловно, красив и неповторим. Но, уверена, что привлекательным для туристов он стал еще и благодаря нестандартным турам, креативности и четкости работы тех, кто занимается организацией туризма в крае, и условиям, созданным для туристов. Такой опыт должны перенимать другие регионы», — приводит слова Галины Кареловой «Парламентская газета».

Добавим, что недавно регион стал победителем голосования National Geographic Traveler Awards 2017 сразу в трех номинациях.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter