В канун новогодних праздников Райффайзенбанк приготовил особый подарок для представителей малого бизнеса. Все новые клиенты банка с 18 декабря 2017 года до 31 января 2018 года могут оформить пакет услуг на расчетно-кассовое обслуживание на три месяца бесплатно. Бизнесмены смогут сэкономить средства, выбрав обслуживание в банке, стратегией которого является «разница в отношении».

«Малый бизнес для Райффайзенбанка является одним из приоритетов в стратегии развития, поэтому мы стремимся не только соответствовать высоким ожиданиям в обслуживании компаний, но и приятно удивлять. Именно так родилась идея новогоднего предложения, которое позволит бесплатно протестировать наш сервис», — объясняет Дмитрий Бойко, заместитель начальника управления по малому бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка.

По условиям предложения, клиенты могут оформить один из пакетов услуг для сегментов «малый» и «микро». Срок регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя должен превышать шесть месяцев. Кроме того, обязательно наличие истории расчетно-кассового обслуживания в любом другом российском банке (любой подтверждающий документ, например справка, выписка по счету и т.п.).

«По итогам девяти месяцев 2017 года, объем привлеченных средств клиентов малого бизнеса в Новосибирске увеличился более чем в два раза. Объем кредитования предпринимателей вырос на 30%. Все это говорит о том, что спрос на наши услуги растет, и расчетно-кассовое обслуживание будет востребовано», — комментирует Дмитрий Бойко.

Полные условия услуги на сайте АО «Райффайзенбанк».

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