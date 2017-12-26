«Обувь России» выплатила 7-ой купон по биржевым облигациям серии БО-06

Сегодня, 25 декабря 2017 года, состоялась выплата доходов по седьмому купону биржевых облигаций ООО «Обувьрус» (входит в группу компаний «Обувь России») серии БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-16005-R от 21.03.2016 г).

Общая сумма выплат — 34 405 480 рублей, что соответствует ставке купона 13,8% годовых. «Обувь России» в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода.

Бонды серии БО-06 в объеме 1 млрд рублей «Обувь России» разместила 28 марта 2016 года на Московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Выплата купона производится каждый квартал. Организатор и технический андеррайтер сделки — ПАО АКБ «Связь-Банк».

Сейчас в обращении на Московской Бирже находятся 3 выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-01, БО-06 и БО-07 на общую сумму 3,5 млрд рублей.

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