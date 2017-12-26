Определены обязанности нового заместителя председателя правительства Омской области

Заместитель председателя правительства Омской области Сергей Фролов возьмет на себя часть работы первого вице-губернатора.

Как сообщает указ врио губернатора Омской области Александра Буркова, Сергей Фролов, недавно перешедший на работу в правительство, будет координировать работу регионального минстроя, госстройнадзора и госжилинспекции. Кроме того, бывший первый заместитель мэра Омска возглавит комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, межведомственную комиссию по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управление жилыми и многоквартирными домами, предоставление коммунальных услуг населению на территории Омской области, а также штаб по обеспечению безопасности электроснабжения и совета по развитию электроэнергетики.

В отсутствие Сергея Фролова его обязанности будет исполнять другой заместитель председателя правительства Омксой области — Игорь Бондарев. Сергей Фролов, в свою очередь, сможет замещать Андрея Стороженко.

Кроме того, в документе говорится о полномочиях первого заместителя председателя правительства, который пока не назначен: «В случаях, предусмотренных федеральным законом, когда Губернатор Омской области временно не может исполнять свои обязанности, исполняет обязанности Губернатора Омской области в соответствии с Уставом (Основным Законом) Омской области, осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством».

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