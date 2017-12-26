Бывший глава новосибирской сети кофеен Traveler‘s Coffee Евгений Михиенко начал работу над новым проектом в сфере консалтинга.

Евгений Михиенко начинал свою карьеру в компании «Сибирский Берег», возглавлял компанию «Яркая звезда», эксклюзивно представлявшую на территории России международный бренд сети фаст-фуда Carl’s Jr, а также являлся директором федеральной сети кофеен Traveler’s Coffee.

Напомним, что Евгений Михиенко являлся главой новосибирской сети Traveler’s Coffee на период острого корпоративного конфликта между западными акционерами компании во главе с Ричардом Хенйсвортом и сооснователем сети, главой «Трэвелерс кофе Москва» Анваром Пириевым. Евгений Михиенко возглавлял компанию «Traveler’s Coffee Новосибирск», являющуюся дочерней структурой кипрской «Трэвэлерс Кофе Интернэшил Лимитед» и тем самым представлял интересы западных акционеров сети.

Сам конфликт вокруг прав на бренд Traveler’s Coffee, длится уже не первый год и последние годы находился в наиболее острой стадии. Летом 2017 года суд передал права на бренд директору компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвару Пириеву, а Евгений Михиенко пытался обжаловать это решение.

В августе 2017 года Евгений Михиенко был арестован в Москве по подозрению в покушении на мошенничество в связи с незаконным использованием товарного знака Traveler’s Coffee. Ранее по этому делу (тогда в отношении неустановленного круга лиц) проходили обыски в новосибирском офисе компании и дома у Евгения Михиенко. В октябре 2017 года стало известно, что управляющего сети кофеен Traveler’s Coffee отпустят из-под стражи за 3 млн рублей. Изменить меру пресечения с заключения под стражу на залог постановил Московский городской суд.

В свою очередь верховный суд РФ признал право использования товарного знака Traveler’s Coffee за компанией «Трэвелерс кофе Москва» Анвара Пириева. В конце ноября 2017 года стало известно о том, что заведения новосибирской сети Traveler’s Coffee сменят логотип на Discovery Coffee.

На своей новой странице в Facebook Евгений Михиенко отметил, что получил бесценный опыт успехов и неудач франчайзингового бизнеса в России и готов поделиться своими знаниями и опытом. Речь в частности идет о консалтинге при покупке франшизы, об упаковке франшизы, о разработке стандартов работы бизнеса, об организации отдела франчайзинга, продвижения и продажи франшизы, а также построению франчайзинговой сети.

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