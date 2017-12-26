«Билайн» определил основные тренды международного роуминга в 2017 году

Мужчины ездят за рубеж чаще женщин, потребление дата-трафика в международном роуминге удвоилось, самое популярное направление – Турция. ПАО «ВымпелКом» проанализировал активность россиян в международном роуминге за девять месяцев 2017 года: абоненты «Билайн» стали больше путешествовать и пользоваться мобильным интернетом.

По данным за девять месяцев текущего года количество путешественников за рубеж увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Потребление интернет-трафика в международном роуминге выросло в два раза, а голосовой трафик — почти на 4%. В то же время количество отправленных смс за прошедший период сократилось в целом на 13%.

За три квартала 2017 года число путешествующих по России абонентов увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а голосовой трафик вырос на 11%.

Основные направления

Самыми популярными зарубежными направлениями у абонентов «Билайн» за девять месяцев текущего года (в порядке убывания) стали: Турция, Белоруссия, Украина, Казахстан, Грузия, Германия, Италия, Испания, Китай и Греция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-10 направлений по популярности попали Турция и Китай, а покинули — Франция и Польша.

Чаще всего зарубежные поездки за девять месяцев текущего года совершали абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Владивостока, Ставрополя, Смоленска, Краснодара и Нижнего Новгорода. За аналогичный период 2016 года больше всего в другие страны ездили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Смоленска, Казани, Краснодара, Барнаула, Ставрополя и Екатеринбурга.

Самый активный путешественник – мужчина 35-45 лет, смотрит Youtube и общается в соцсетях и мессенджерах

По данным анализа Big data (Большие данные) за девять месяцев текущего года, клиенты в роуминге – это 54,5% мужчин и 45,5% женщин. При этом больше всего путешествуют и общаются в роуминге люди в возрасте в возрасте от 35 до 45 лет – 30%, на втором месте абоненты от 25 до 35 лет – 28%, а на третьем месте клиенты от 45 до 55 лет – 19%. В роуминге доля абонентов от 55 до 65 лет – 11 %, от 18 до 25 лет составляет 6%, от 65 лет – 5%, а младше 18 лет – 1%.

По данным оператора за девять месяцев 2017-го, абоненты в международном роуминге больше всего расходуют трафик мобильного интернета на следующие ресурсы (в порядке убывания): Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, iTunes, Вконтакте, Rutube, ViberVoice, WhatsappVoice, Viber.

Расширение географии и возможностей для общения

«Билайн» расширяет географию стран с доступными ценами на роуминговые услуги для абонентов «Билайн» — в настоящее время их уже более 100. С 5 декабря 2017 года в число направлений с комфортной стоимостью услуг вошли Андорра, Южная Корея, Алжир, Бангладеш, Иордания, Иран, Кения, Лаос, Пакистан, Панама и ЮАР.

Кроме того, на планете остается все меньше мест, где абоненты «Билайн» не смогли бы пользоваться быстрым мобильным интернетом во время путешествий. В настоящее время LTE-роуминг для абонентов «Билайн» доступен в 105 направлениях. За последнее время добавились Вьетнам, Белоруссия и Гуам.

Показатели роста потребления роуминговых услуг абонентами во многом обусловлены доступными ценами для абонентов «Билайн»: в популярных у российских туристов странах* стоимость мобильного интернета составляет всего 200 рублей за 40Мб (далее 5 рублей за 1Мб), а стоимость голосовых звонков – 200 рублей за 20 минут (далее 10 рублей за минуту).

Для абонентов «Билайн» в более 100 странах мира доступна опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, которая включается только в дни выхода в интернет. Кроме того, абоненты «Билайн» — обладатели премиальных карт Visa смогут бесплатно пользоваться опцией «Безлимитный интернет в роуминге» в рамках совместной акции Visa и «Билайн» **.

«Мы продолжаем совершенствовать роуминговые услуги для наших абонентов, создавать наиболее комфортные условия для общения и пользования интернетом за рубежом. Наши тарифы и опции снимают распространённые опасения, что общение и мобильный интернет в роуминге имеют очень высокую стоимость или влекут непредсказуемые расходы», – отмечает вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

В 2017 году «Билайн» уже второй раз подряд становится обладателем международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучший роуминг».

Более подробная информация о линейке услуг в роуминге доступна на сайте www.beeline.ru.

* Подробная информация об услуге и перечень стран, в которых действуют условия по данным оператора «Билайн» за 9 месяцев 2017 года, доступны по ссылке.

**Организаторы акции — ПАО «ВымпелКом» и Visa. Срок действия — с 13 ноября 2017 года до 28 февраля 2018 года. Более подробная информация об акции доступна по ссылке.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter