В Новосибирске на улице Максима Горького в здании, где раньше работал ирландский бар «Дублин», был запущен новый бар Jawsspot. Его основателями стали кузбасские бизнесмены Денис Каменев и Антон Ластовка, собственники бара «Биргик» в Новокузнецке. Партнерами предпринимателей стали учредители новосибирского бара Rooks Игорь Каменев и Максим Серант.

Как отмечают основатели новосибирского бара Jawsspot, они являются партнерами пивоварни Jaws Brewery, которая находится в Свердловской области. Ее продукцию можно встретить в различных заведениях Новосибирска, однако именно Jawsspot должен стать основной авторизованной точкой по продаже крафтового пива под этим брендом (подобно тому, как официальный дилер той или иной автомобильной марки имеет право авторизованно реализовывать ее продукцию в сравнении с теми, кто осуществляет поставки без соответствующего статуса). По словам основателей бара, предполагается, что в Jawsspot будут присутствовать и эксклюзивные ассортиментные позиции, которые будут в первую очередь появляться в этом баре и лишь спустя 1-2 недели в других точках в Новосибирска. Примечательно и то, что в заведении в настоящий момент представлено только пиво, собственной кухни у него нет.

По словам Дениса Каменева, в дальнейшем основатели Jawsspot планируют расширять свои позиции в Новосибирске, а также рассматривают возможность запуска в городе новых точек.

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