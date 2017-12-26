Правительство РФ субсидирует РЖД вывоз зерна

Убытки РЖД в связи с установлением льготного тарифа на перевозку зерна возместит федеральное правительство. Постановление было подписано 25 декабря премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Вчера, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами. В повестке мероприятия, в частности, был вопрос возмещения потерь в доходах ОАО «РЖД» при перевозке зерна по льготному тарифу. Постановление об этом уже подписано Медведевым и опубликовано на сайте кабмина.

«В последние годы мы собираем очень хороший урожай зерна. В этом году был достигнут абсолютный максимум – более 140 млн т. И, как водится, в этом случае возникают не только радости, но и некоторые проблемы. В ряде хлебных регионов образовались очень значительные резервы», — обозначил проблему премьер-министр и сказал, что для стимулирования РЖД правительство РФ предоставит организации субсидии.

Медведев уточнил, что в 2017 году на это будет выделено порядка миллиарда рублей, а на 2018 год заложено уже в два раза больше. «Рассчитываю, что вкупе с другими мерами это позволит помочь нашим сельхозпроизводителям, которые вырастили прекрасный урожай», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Что касается вывоза зерна из Сибири, то РЖД получит возмещение по перевозке зерновых грузов со станций Новосибирской и Омской областей.

Как передает ТАСС, директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило ранее сообщал агентству, что в совокупности данные меры позволят увеличить перевозки до 2,7 млн тонн.

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