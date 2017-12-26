Александр Усс уволил начальника общественной приемной губернатора Красноярского края

 
 
Наталья Боброва из приемной губернатора Красноярского края перешла в мэрию региональной столицы. Фото: gornovosti.ru

Наталья Боброва, согласно распоряжению главы Красноярского края, с 24 декабря освобождена от должности начальника управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной губернатора. Соответствующая информация была опубликована на сайте краевого правительства накануне.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс уволил начальника управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной главы региона Наталью Боброву, которая работала на этой должности с 2016 года. Сообщается, что Боброва сама подала заявление об отставке. С 25 декабря и до назначения начальника управлению временно руководить им будет Олег Савенков – заместитель Бобровой.

Как сообщает портал ДЕЛА.ru, Наталья Боброва уже перешла в красноярскую мэрию и заняла там пост вице-мэра по социальной сфере. К своим обязанностям она приступила 25 декабря.

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