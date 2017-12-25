25 декабря, в ходе традиционной для конца года пресс-конференции, председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил журналистам, что в текущих экономических условиях депутаты ЗС намерены разработать механизмы господдержки строительной отрасли и АПК. Сделать это парламентарии планируют сразу после новогодних праздников.

Как отметил Андрей Шимкив, закон о поддержке сельхозтоваропроизводителей был принят в 2006 году. «Практически двенадцать лет он действует, понятно, что нужны какие-то изменения, — сказал Шимкив. — Буквально два года назад Владимир Городецкий давал команду начать разработку нового закона, но воз и ныне там», — добавил спикер. По мнению председателя законодательного собрания Новосибирской области, «во многом проблема с зерном», с которой столкнулся регион, обусловлена несовершенством законодательства. Напомним, что аграрии области увеличили посевные площади зерновых культур, чтобы получить федеральные субсидии. «Нужен новый закон, или кардинальные изменения в существующий. Надеюсь, что в 2018 году появится новый закон о поддержке сельхозтоваропроизводителей», — резюмировал он.

По словам Андрея Шимкива, в настоящее время «о проблеме зерна можно уже не говорить», поскольку селяне продали зерно по низким ценам, при этом финансовое положение аграриев остается сложным. Сразу после новогодний каникул депутаты ЗС намерены обсудить возможные механизмы поддержки селян в ходе посевной. «Положение [аграриев] тяжелое, мы пока не понимаем, что будет с кредитованием сельхозтоваропроизводителей, но я думаю, что сразу после праздников к этой теме можно будет вернуться», — сказал он.

Также, по мнению Шимкива, в господдержке особенно нуждается строительная отрасль. «Сказать, что положение плохое – мало, положение катастрофическое, — сказал спикер. — Мы готовы рассматривать в любом варианте поддержку строительной отрасли. Механизмов, вариантов очень много. Либо поддерживать тех, кто оформляет ипотеку, либо саму отрасль. Мы будем однозначно искать механизмы», — заверил Андрей Шимкив.

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