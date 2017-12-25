Андрей Шимкив поддержал структурные изменения в правительстве Новосибирской области, начавшиеся в декабре. Свое мнение он высказал на встрече с журналистами.

Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил, что поддерживает все решения президента РФ, говоря о назначении Андрея Травникова главой региона. Он также дополнил, что разногласий с врио губернатора не имеет.

Затрагивая вопрос реформирования областного правительства, Шимкив одобрительно принял произошедшие изменения. В частности, он сказал о реорганизации минобрнауки, которое согласно постановлению Травникова будет разделено на два ведомства. При этом спикер областного парламента высказал мнение, что для сферы науки он был бы не против появления министерства (Андрей Травников создал управление науки и инновационной политики региона – «КС»).

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