Горсовет Новосибирска одобрил изменение границ города

В понедельник на 22-ой сессии совета депутатов Новосибирска народные избранники одобрили перенос границ областного центра.

Возможно, вскоре Новосибирск прирастет еще пятью гектарами с севера: депутаты горсовета утвердили включение в состав ту часть микрорайона «Стрижи», которая сейчас относится к Мочищенскому сельсовету Новосибирского района. Теперь данное решение должно согласовать областное заксобрание.

Напомним, когда врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил микрорайон, жители указали ему на неудобства по пользованию социальными услугами из-за того, что микрорайон расположен за городской чертой. Тогда же глава региона сообщил им, что документы по включению всей территории «Стрижей» в границы Новосибирска направлены в совет депутатов.

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