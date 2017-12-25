Возвращен льготный режим по налогу на прибыль в Новосибирской области

На состоявшемся 25 декабря заседании правительства Новосибирской области было внесено изменение в систему налогообложения в сфере ИТ.

Напомним, что с 2015 года в Новосибирской области действовал льготный режим по налогу на прибыль для организаций в сфере информационных технологий. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области Виталий Голубенко сообщил, что по данным Минкомсвязи с начала действия льготы 212 организаций в сфере ИТ получили аккредитацию. «Льгота была эффективной. Доход бюджета увеличился», – доложил Виталий Голубенко.

Однако, в 2017 году условия были изменены, и налоговая разница (1%) была перенаправлена в федеральный бюджет до 2020 года. «Процентное выражение льготы сократилось. Если раньше при ставке в 18% организации, которые работали в сфере ИТ, платили налог на прибыль по ставке 13,5%, то сейчас ставка стала 17%, нижний порог остался равен 13,5%», – сообщил Виталий Голубенко. Было предложено опустить нижний порог и тем самым сохранить процентный объем льготы для деятельности в сфере ИТ равный 4,5% от прибыли, в тех же масштабах, которые были до 2017 года.

Проект был одобрен членами правительства Новосибирской области.

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